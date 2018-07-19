Manisa Büyükşehir'in minik judocuları İzmir'de ter döktü
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Manisa Büyükşehir'in minik judocuları 'de ter döktü

    Manisa Büyükşehir'in minik judocuları İzmir'de ter döktü

    Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Judo Şampiyonası ’de yapıldı.

    Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı'ndan 34 kiloda üçüncüsü olurken, ve ise 46 kiloda Türkiye beşinciliğini göğüslediler.


    'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'na 65 ilden toplamda bin 40 sporcu katıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı'ndan Ümit Çırpan 34 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, İbrahim Özçiçek ve Mustafa Yağız Karaca ise 46 kiloda Türkiye beşincisi oldular. Ümit Çırpan, ilk turda ili sporcusu Buğra Güven Kaya'yı, ikinci turda ili sporcusu Umut Özçalışkan'ı, 3. turda ili sporcusu Mahmut Balandı'yı, 4. turda İzmir ili sporcusu 'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ili sporcusu Yağızhan Dal'a yenilen Ümit Çırpan repesaj müsabakalarında ili sporcusu Kerem Ali Aydın'ı ve Konya ili sporcusu Yusuf Can Uzun'u mağlup ederek üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. ili sporcusu Remzi Can Kabak'ı yenen minik sporcu Ümit Çırpan Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

    1. 19.7.2018 17:30
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