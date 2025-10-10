CANLI SKOR ANA SAYFA
Suat Çelen: Türk cimnastiği artık katıldığı tüm yarışmalara madalya için gidiyor!



Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda özellikle Adem Asil ve Ferhat Arıcan’dan final ve madalya beklentileri olduğunu söyleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Türk cimnastiği artık katıldığı tüm yarışmalara madalya için gidiyor. Umut ediyorum ki günün sonunda gülen taraf elde ettikleri başarılarla bizim sporcularımız olurlar. Sevinen ve kazanan ülkemiz olur" dedi.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:55


Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 19-25 Ekim tarihlerinde yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesi Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Türk cimnastiği ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelen, organizasyona iddialı bir sporcu grubu ile katılacaklarını dile getirdi.

"UMUT EDİYORUM, GÜNÜN SONUNDA GÜLEN TARAF BİZİM SPORCULARIMIZ OLUR"

Şampiyonadaki hedeflerinin finallere kalmak olduğunu vurgulayan Başkan Suat Çelen, "Türk cimnastiği artık katıldığı tüm yarışmalara madalya için gidiyor. Özellikle Adem Asil ve Ferhat Arıcan'dan final ve madalya beklentimiz var. Bunun yanı sıra ilk defa dünya şampiyonasına katılan sporcularımız var. Onlar da final yapabilmek için gayret edecekler. Kadın sporcularımız da belirledikleri hedef doğrultusunda finallere yaklaşmak için çalışacaklar ve en az 1-2 sporcumuz final şansını kovalayacak. Umut ediyorum ki günün sonunda gülen taraf elde ettikleri başarılarla bizim sporcularımız olurlar. Sevinen ve kazanan ülkemiz olur. İnşallah sporcularımız bayrağımızı dalgalandırırlar" ifadelerini kullandı.

