Bulgaristan'da Lotus Ritmik- Estetik Cimnastik rüzgârı

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Lotus Ritmik- Estetik Cimnastik Spor Kulübü Başkanı Bekir Egeli, "Öncelikle Bulgaristan heyetine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İlk defa katıldığımız uluslararası müsabakada 6-14 yaş grubu çocuklarımız ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek 7 Ülke arasından ikinci olarak bizlere göz yaşlarımıza hâkim olamadığımız anlar yaşatıp Türk halkını gururlandırmışlardır. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu başarıyı Türk halkına armağan ediyoruz"

Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Başantrenör Anna Usova Egeli ise "Müsabakada yıllarca birlikte aynı takımda antrenman yapan ülke takımları vardı. Bizim çocuklarımız 8 aylık disiplinli bir çalışma sonucu büyük bir başarıya imza atıp, 25 madalya, 1 bronz, 2 altın ve 1 gümüş kupa kazandılar. 12-14 yaş grubumuz ise 7 ülke arasından ikinci olarak imkân verildiğinde neler yapabileceklerinin mesajını verdiler. Gelecek yarışmalarda daha iyilerini yapabilecek potansiyele sahibiz. Tüm antrenörlerimi, sporcularımı ve ailelerini tek tek tebrik ediyorum. Bu başarıyı Türk halkına armağan ediyoruz" dedi.

Magic Takımı'nda mücadele eden Ceyda Güneş Çoruk, Zeynep Turancı ve Elif Berfin Benzeş de turnuva sonrası basın mensuplarıyla duygularını paylaştılar.

"8 ay gibi kısa bir süre birlikte antrenman yapmamıza rağmen ikinci olduk"

Çoruk, "Uluslararası arenada farklı ülkelerin yarıştığı müsabakada, Türk Bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" derken, Turancı, "İlk defa böyle bir organizasyonda ülkemizi temsil etme fırsatı yakaladık. Bulgaristan da birçok ülkenin bulunduğu yarışmada ikinci olarak ülkemize büyük gurur yaşattık. Bizi destekleyen antrenörlerimize, kulüp başkanımıza, ailelerimize ve tüm Türkiye' ye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çoruk ayrıca, "Yabancı ülke takımlarının 5-6 senedir birlikte çalıştığını öğrendik. Biz sadece 8 ay gibi kısa bir süre birlikte antrenman yaptık. Buna rağmen yedi ülke arasından ikinci olduk. Bizi en çok bu mutlu etti. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye' de Estetik Cimnastik Federasyonu olmadığı için Estetik Cimnastik branşı Uluslararası Cimnastik takviminde bulunmuyor. Bu başarılardan sonra bazı yenilik ve değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Turnuvada yer alan takımlar ve aldığı dereceler şu şekilde:

Gençler (12-14 Yaş) Kategorisi'nde Magic Grubumuz yedi ülke arasından ikinci oldu. (Elif Berfin Benzeş, Ceyda Güneş Çoruk, Zeynep Asya Kofoğlu, Milana Derin Pak, Elif Şahin, Zeynep Turancı, Duru Yıldız)

Yıldızlar (10-12 Yaş) Kendi Kategorisinde Simfoniya Grubumuz üçüncü oldu. (Nehir Aydın, Serra İbrahimoğlu, Azra Manap, Nilhan Memici, Zeynep Özyiğit, Rengin Yazıcı)

Küçükler (8-10 Yaş) Kendi Kategorisinde Sangriya Grubumuz ikinci oldu. (Diana Aktaş, Mira Durak, Derin Esentürk, Nehir Güvenç, Derin Miray Küpçü, Zeynep Ela Süzen)

Minikler (6-8 Yaş) Kendi Kategorisinde Kiara Grubumuz ikinci oldu. (Era Deniz Adıyeke, Fidan İnci, Hatice Çekiç, Özge Erözkan, Senem Işıl Karaman, Ela Yeşiller, Nildeniz Pekdoğan)