Haberler Jimnastik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik telefonu

Başkan 'dan 'a tebrik telefonu

, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında halka aletinde şampiyon olan milli sporcu 'ı telefonla arayarak, tebrik etti. Erdoğan, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 18:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik telefonu

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası 'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyük erkeklerde halka aletinde yarışan , 15 bin puan alarak Avrupa şampiyonu olurken, büyük bir başarı elde etti.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Yarışma sonrası telefonla İbrahim Çolak'ı arayarak, tebrik etti. Erdoğan, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonrada sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.

İbrahim Çolak da verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ülkemizde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığımız için çok mutluyum. Omuz rahatsızlığım vardı. Dünya Şampiyonasından sonra ilk yarışmamdı. Benim için çok güzel geçti. Mutluyum. Aynı zamanda bizi her zaman desteklediniz. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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