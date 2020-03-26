Çolak: Benim için iyi oldu

Artistik cimnastikte 2019'da dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, Olimpiyatların ertelenmesinin kendisine yaradığını söyledi. Çolak "3 hafta önce omuz ameliyatı oldum. Şimdi tedavi sürecini geçirip hazırlanmak için acele etmeme gerek kalmadı. Daha sağlam şekilde olimpiyatlara hazırlanabileceğim" ifadelerini kullandı.