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26 Mart 2020, Perşembe
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Çolak: Benim için iyi oldu

Çolak: Benim için iyi oldu

 cimnastikte 2019'da dünya şampiyonu olan , Olimpiyatların ertelenmesinin kendisine yaradığını söyledi.

cimnastikte 2019'da dünya şampiyonu olan , Olimpiyatların ertelenmesinin kendisine yaradığını söyledi. Çolak "3 hafta önce omuz ameliyatı oldum. Şimdi tedavi sürecini geçirip hazırlanmak için acele etmeme gerek kalmadı. Daha sağlam şekilde olimpiyatlara hazırlanabileceğim" ifadelerini kullandı.

  1. 26.3.2020
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