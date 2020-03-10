Suat Çelen: Olimpiyatta madalya şansımız yok demek olmaz - Son dakika Jimnastik haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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: Olimpiyatta madalya şansımız yok demek olmaz

Suat Çelen: Olimpiyatta madalya şansımız yok demek olmaz

Başkanı , son dönemlerde önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Çelen, "Türk cimnastiği olimpiyatlara gidebilmeyi başaran değil, gittiği olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacak. ediyor" dedi.

Başkanı , Türk cimnastiğinin olimpiyatlara gidebilmeyi başaran değil, gittiği olimpiyatlarda madalyalar alan bir branş olmasını hedeflediklerini belirtti.

Çelen, yaptığı açıklamada, cimnastikte son dönemlerde önemli başarılara imza atıldığını söyledi. Bu başarının ekip çalışması olduğunu ifade eden Çelen, sporcular ve antrenörlerin planlı bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Organize çalışmanın geri dönüşümlerini olumlu bir şekilde aldıklarını aktaran Çelen, şöyle devam etti:

"Gençlik ve bize her daim inanıyor ve destek oluyor. Bizim federasyon olarak görevimiz, devletimizin bize verdiği imkanı doğrudan sporcularımız ve kulüplerimizle buluşturmak. Biz bunu düşünüyoruz. Bu yolda hareket ediyoruz. Sporcularımızın üzerlerindeki stresi azaltması için 'başarı sizin, başarısızlık bizim' diyoruz. Gurur duyuyoruz onlarla. Güzel bir aile olduk. Türk cimnastiği olimpiyatlara gidebilmeyi başaran değil, gittiği olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacak. ediyor"Türk cimnastiği olimpiyatlara gidebilmeyi başaran değil, gittiği olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacak. Cimnastik ailesi hızla büyümeye devam ediyor" dedi.

Çelen, Türkiye'de son zamanlarda cimnastiğin daha geniş kesimlere yayıldığını vurgulayarak, alt yapıya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"OLİMPİYATTA MADALYA ŞANSIMIZ YOK' DEMEK OLMAZ"

Alttan yetişen sporcuların ilerleyen süreçte güzel başarılar elde edeceğine değinen Çelen, şunları kaydetti:

"Artık 12 ilden 81 ile çıkan, binlerden yüz binlere gelen cimnastik ailesi hızla büyümeye devam ediyor. Şu an 4 kotamız var. Yine sürecimiz devam ediyor. Ritmik ve trambolinde kota almaya çalışıyoruz. Biz federasyon olarak 3 sporcuyla katılmayı planlıyorduk. Hedefimizin üzerine çıktık. Türk cimnastiği olimpiyatlara gidebilmeyi başaran değil, gittiği olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacak. Dünya birincisi ve ikincisi bizde. 'Olimpiyatta madalya şansımız yok' demek olmaz."

  1. 10.03.2020
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