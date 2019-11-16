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16 Kasım 2019, Cumartesi
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19 yıllık emek

19 yıllık emek

' organizasyonuna konuk olan şampiyonu , 50 saniyede aldığı madalya için 19 yıl çalıştığını söyledi.

Cimnastikte şampiyon olarak tarihe geçen İbrahim Çolak ve dünya ikincisi , 'Brand&Sport Summit' organizasyonuna konuk oldu. Dünya şampiyonluğuna giden yolu anlatan İbrahim, altın madalya kazandığı 50 saniye için 19 yıl çalıştığını ifade ederek; "Uzun süre Sanayi Sitesi içindeki bir depoda antrenman yaptım. Ciddi sakatlıklar yaşadım. Bacaklarımdaki alçılara ağırlık bağlayarak kendimi geliştirdim. Vazgeçmemeyi öğrendim" dedi. Artistik Cimnastik Dünya ikincisi Ahmet Önder de, "8 yaşında bu spora başlamak zor. Günde üç antrenmanla eksiğimi kapattım. Bir gün dünya şampiyonu olacağım" diye konuştu.

  1. 16.11.2019
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