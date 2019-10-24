Bu başarı katlanır

Artistik cimnastikte dünya şampiyonu olarak tarih yazan İbrahim Çolak, gözünü 2020 Olimpiyatlarına dikti. Cimnastikte bu tarz başarılar elde etmenin zor olduğunu belirten İbrahim, "Haftanın 6 günü yoğun bir antrenman bir programımız var. Bu bütün sene boyunca sürüyor. Şu anki hedefim olimpiyatlarda da Türkiye'ye yeni bir zafer yaşatmak" dedi. Milli sporcunun antrenörü Yılmaz Göktekin de şunları söyledi: "Milli takıma girdiğinizde artık siz devlet korumasındasınız. Devlet sizin her şeyinizi karşılıyor ama bir yere kadar. Bu yüzden sponsorlar çok önemli. Sponsorsuz başarılar elde ediyorsak, sponsor desteği alarak kesinlikle birçok İbrahim Çolaklar yetişir ve başarılar katlanır, gider."

Artistik cimnastikte bir ilke imza atan İbrahim Çolak, dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk olmuştu. Yıldız sporcu, dün de asker selamıyla madalya törenindeki zafer anını tekrarladı.