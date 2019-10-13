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13 Ekim 2019, Pazar
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Jimnastikte 'den gümüş madalya

Jimnastikte Ahmet Önder'den gümüş madalya

'nda milli sporcu , paralel aletinde 14.983 puanla dünya ikincisi oldu. 14.900 puanla dünya beşinciliğini elde etti.

'nda mücadele eden milli sporcu , gümüş madalya kazandı. Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular Ahmet Önder ve , paralel aletinde madalya mücadelesi verdi.

Başarılı bir performans sergileyen Ahmet Önder, 14.983 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Büyük Britanyalı Joe Fraser'ın 15.000 puanla podyumun zirvesine çıktığı mücadelede, Ferhat Arıcan 14.900 puanla dünya beşincisi oldu.

Şampiyonada dün halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, jimnastikte büyüklerde bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmişti. Ahmet Önder'in de madalya kazanmasıyla , tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'ndan iki madalyayla dönecek.

  1. 13.10.2019
  2. Güncelleme: 13.10.2019 16:40
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