Jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı
Bilecik Gençlik Spor jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, grup maçlarına gidecek olan jimnastik ve masa tenisi sporcularını makamında ağırladı. Sporculara maçlarda başarılar dileyen İl Müdürü Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurladık. Kendilerine müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.
- 15.2.2019 18:41
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.