Jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı
15 Şubat 2019, Cuma
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Jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu ’ne uğurlandı

Jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı

Spor jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu ’ne uğurlandı.

ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, grup maçlarına gidecek olan jimnastik ve masa tenisi sporcularını makamında ağırladı. Sporculara maçlarda başarılar dileyen İl Müdürü Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurladık. Kendilerine müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

  1. 15.2.2019 18:41
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