DSİ Spor'dan cimnastik atağı
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Spor'dan cimnastik atağı

    DSİ Spor'dan cimnastik atağı

    Spor Kulübü, cimnastikte milli takımın eski kaptanlarından yönetiminde yeni yapılanmaya gitti

    () Spor Kulübü, cimnastikte milli takımın eski kaptanlarından yönetiminde yeni yapılanmaya gitti.

    Yaz ve kış spor okullarında yüzlerce çocuğa spor yaptıran DSİ, yetenekli miniklerden oluşturulan ritmik cimnastik takımıyla 9-11 Kasım'da 'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. İzmir DSİ, şampiyonaya damga vurarak milli takımlara sporcu vermeyi hedefliyor. 18 yıllık cimnastik kariyerinde 9 yıl ay-yıldızlılarda kaptanlık yapan Burçin Neziroğlu Öktem, 6 Avrupa, 5 Dünya Şampiyonası, 2 Oyunları'nda milli formayı giydi.

    DSİ Spor Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kahraman, miniklere sportif bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

    1. 7.11.2018 14:15
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