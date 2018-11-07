DSİ Spor'dan cimnastik atağı
İzmir Devlet Su İşleri Spor Kulübü, cimnastikte milli takımın eski kaptanlarından Burçin Neziroğlu Öktem yönetiminde yeni yapılanmaya gitti
İZMİR Devlet Su İşleri (DSİ) Spor Kulübü, cimnastikte milli takımın eski kaptanlarından Burçin Neziroğlu Öktem yönetiminde yeni yapılanmaya gitti.
Yaz ve kış spor okullarında yüzlerce çocuğa spor yaptıran DSİ, yetenekli miniklerden oluşturulan ritmik cimnastik takımıyla 9-11 Kasım'da Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. İzmir DSİ, şampiyonaya damga vurarak milli takımlara sporcu vermeyi hedefliyor. 18 yıllık cimnastik kariyerinde 9 yıl ay-yıldızlılarda kaptanlık yapan Burçin Neziroğlu Öktem, 6 Avrupa, 5 Dünya Şampiyonası, 2 Akdeniz Oyunları'nda milli formayı giydi.
DSİ Spor Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kahraman, miniklere sportif bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
- 7.11.2018 14:15
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resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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