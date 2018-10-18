Gaziemir cimnastik şölenine hazır

Gaziemir ilçesinde, 5. Uluslararası Gaziemir Belediyesi ve Şavkar Ritmik Cimnastik Cumhuriyet Turnuvası'yla bir ilke imza atılıyor. 27-28 Ekim'de Sarnıç'ta bulunan Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan turnuvaya; Türkiye, Rusya, Amerika, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Macaristan, Gürcistan'dan 19 takım, 190 sporcu, 32 antrenör ve 15 hakem olmak üzere toplamda 237 kişi katılacak. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, çocukları spora yönlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Şenol, "Turnuvamızı her yıl daha da geliştirerek gerçekleştiriyoruz. Çok güzel sporcular yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza sorduğumda ilerleyen yıllarda olimpiyatlara gitmek istediklerini söylüyorlar. Bu durum da bize gurur veriyor. Belediye olarak çocukları spora yöneltmeye ve kötü alışkanlardan kurtarmak için çalışıyoruz. Barış ve dostluk kavramlarını sporla aşılamaya çalışıyoruz. Atletizm takımımız Süper Lig'e çıktı. Başarılar bizleri daha da hırslandırıyor. Çocuklarımızı daha iyi yerlerde göreceğimize şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.



Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı ve Jimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin de, Gaziemir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Göktekin, "Heyecanımız her geçen yıl artıyor. Turnuvayı sevgi ve özveriyle gerçekleştiriyoruz. Turnuva sona erdikten sonra misafirler ayrılırken bizlere teşekkür ediyor. Başkanımızın destekleri bizim için çok önemliydi ve onlar da her zaman yanımızda oldular. Gaziemir Belediyesi'nin destekleriyle buraya geldik" dedi.