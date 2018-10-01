Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği Aerobik Jimnastik Cimnastlig 3. Hafta Finalleri, 40 kulüpten 180 sporcunun katılımı ile Denizli’de yapıldı.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ’de cimnastik heyecanı yaşandı

    Denizli’de cimnastik heyecanı yaşandı

    ’nun düzenlediği 3. , 40 kulüpten 180 sporcunun katılımı ile ’de yapıldı.

    'nun faaliyet programında yer alan 3. , 40 kulüpten 180 sporcunun katılımı ile 'de yapıldı.

    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde 28-30 Eylül tarihleri arasında Pamukkale ilçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada sporcular, jüriye en iyi performanslarını sergilemek için sahne aldı. Yapılan yarışmalar sonucunda 1. Lig'de Olimpik Akademi Spor Kulübü 1. olurken, 2. Spil Gençlik ve Spor Kulübü, 3. ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu.Yarışmanın 2. Lig'inde, 1. Şavkar Spor Kulübü, 2. Mavişehir Gençlik Spor Kulübü, 3. Manisa Spor Kulübü oldu. Yarışmanın 3. Lig'inde ise 1. Hacettepe Spor Kulübü olurken, 2. Esenler Gençlik Spor Kulübü, 3. ise Bornova Spor Kulübü oldu.

    1. 1.10.2018 15:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli’de cimnastik heyecanı yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN