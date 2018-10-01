Denizli’de cimnastik heyecanı yaşandı
Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği Aerobik Jimnastik Cimnastlig 3. Hafta Finalleri, 40 kulüpten 180 sporcunun katılımı ile Denizli’de yapıldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Aerobik Jimnastik Cimnastlig 3. Hafta Finalleri, 40 kulüpten 180 sporcunun katılımı ile Denizli'de yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde 28-30 Eylül tarihleri arasında Pamukkale ilçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada sporcular, jüriye en iyi performanslarını sergilemek için sahne aldı. Yapılan yarışmalar sonucunda 1. Lig'de Olimpik Akademi Spor Kulübü 1. olurken, 2. Manisa Spil Gençlik ve Spor Kulübü, 3. ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu.Yarışmanın 2. Lig'inde, 1. Şavkar Spor Kulübü, 2. Mavişehir Gençlik Spor Kulübü, 3. Manisa Spor Kulübü oldu. Yarışmanın 3. Lig'inde ise 1. Hacettepe Spor Kulübü olurken, 2. Esenler Gençlik Spor Kulübü, 3. ise Bornova Spor Kulübü oldu.
- 1.10.2018 15:19
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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