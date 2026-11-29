Roma-Monza maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma ile Monza kozlarını paylaşıyor. Gian Piero Gasperini yönetiminde başarılı bir sezon geçiren başkent temsilcisi, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Fiorentina karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Monza ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Peki, Roma-Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Roma-Monza maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Roma Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ROMA-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Roma ile Monza arasında oynanacak mücadele S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı platformun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikleriyle izleyebilecek.

ROMA NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Serie A'da geride kalan 12 karşılaşmada 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Roma, 30 puan topladı. Son 4 lig maçını kazanan başkent ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

MONZA DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Bu sezon ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Monza, 10 puan topladı. Son maçında Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek dört maçlık yenilgi serisine son veren konuk ekip, Roma karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

Karşılaşmada Giuseppe Collu düdük çalacak. Collu'nun yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Luca Mondin yaparken VAR koltuğunda Giacomo Camplone oturacak.

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