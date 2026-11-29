Como-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Como ile Juventus kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarına katılma yarışında avantaj elde etmek isteyen Juventus, deplasmanda önemli bir galibiyete imza atmayı hedefliyor. Cesc Fabregas yönetimindeki Como ise taraftarının desteğiyle üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Peki, Como-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

COMO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Juventus maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak.

COMO-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus platformu üzerinden de takip edebilecek.

JUVENTUS PUAN FARKINI AZALTMAK İSTİYOR

Serie A'da geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Juventus, 21 puan topladı. Beşinci sırada bulunan Como'nun 5 puan gerisindeki siyah-beyazlılar, doğrudan rakibi karşısında kazanarak aradaki farkı azaltmayı hedefliyor.

Juventus, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Omonia'yı mağlup etmişti. İtalyan temsilcisi, tüm kulvarlarda oynadığı son iki karşılaşmada rakip fileleri dörder kez havalandırdı.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 30 Serie A karşılaşmasının 15'ini Juventus, 5'ini Como kazandı. Taraflar arasındaki 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

ASpor CANLI YAYIN