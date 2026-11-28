İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, sahasında Genoa'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez, Marcus Thuram (2) ve Petar Sucic kaydetti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

LAUTARO MARTINEZ PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Lautaro Martinez, kendisine gönderilen pasın ardından ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Inter'i 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada sahneye çıkan Marcus Thuram, ceza sahasında önünde kalan topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı.

Inter, 44. dakikada Federico Dimarco ile bir gol daha buldu ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Petar Sucic, 45+3. dakikada skoru 3-0'a taşıdı.

THURAM'DA İKİ GOL

İkinci yarıya da hızlı başlayan Inter, 54. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle farkı dörde çıkardı. Fransız futbolcu, ceza sahasında seken topu ağlara göndererek kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Inter, Genoa karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

INTER 32 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 32'ye çıkaran Inter, 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Lazio'nun ardından Serie A'da ikinci sıraya yerleşti. Genoa ise 16 puanla 11. sırada kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Genoa ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.