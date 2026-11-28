Inter-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter ile Genoa kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Atalanta ile 4-4 berabere kalan Milano temsilcisi, taraftarı önünde yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Son haftalarda başarılı sonuçlar alan Genoa ise deplasmanda sürprize imza atmayı hedefliyor. Sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da merak ediliyor. Peki, Inter-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

INTER-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Genoa maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

INTER-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 13. haftasındaki mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluşun televizyon kanalı ve dijital platformu aracılığıyla takip edebilecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU GENOA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Atalanta karşılaşmasında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, Genoa mücadelesinde forma giyemeyecek. Inter'in yaptığı resmi açıklamada milli futbolcunun sağ uyluk arka adale grubunda kas problemi tespit edildiği bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara dönüş tarihi hakkında kulüp tarafından kesin bir süre açıklanmadı.

INTER ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Serie A'da geride kalan 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Inter, 29 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Milano temsilcisi, Genoa karşısında kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Genoa, ligde oynadığı son 7 maçın 5'ini kazandı. Daniele De Rossi yönetimindeki ekip, son iki deplasman karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

İtalya Serie A'nın resmi hakem programına göre karşılaşmayı Giovanni Ayroldi yönetecek.

INTER-GENOA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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