Monza-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 12. haftanın kapanış maçında Monza ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi, puan tablosundaki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Ev sahibi Monza kötü gidişine son vermeyi hedeflerken Fiorentina deplasmanda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Peki, Monza-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

MONZA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monza-Fiorentina maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te (TSİ) başlayacak. İtalya Serie A'nın 12. haftasına sahne olacak mücadele, Monza'nın ev sahipliğinde Brianteo (U-Power) Stadı'nda oynanacak.

MONZA-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Monza-Fiorentina maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport 2'nin yer aldığı televizyon platformlarından veya S Sport Plus üzerinden takip edebilecek.

MONZA VE FIORENTINA'NIN PUAN DURUMU

Monza, Serie A'da geride kalan 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 7 puan topladı. Küme düşme hattında yer alan ev sahibi, son dört lig maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Fiorentina ise 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 9 puana ulaştı. Ligde 15. sırada bulunan mor-beyazlı ekip, son üç karşılaşmasında yenilgi yaşamadı.

MONZA-FIORENTINA MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR ÖNE ÇIKIYOR?

Monza'nın hücum hattında Gustavo Varela dikkat çekiyor. Portekizli futbolcu, Serie A'daki ilk 11 hafta sonunda çıktığı 10 karşılaşmada 9 gol kaydederek takımının en önemli skor gücü oldu.

MONZA-FIORENTINA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Serie A yönetiminin yaptığı atamaya göre karşılaşmayı Daniele Doveri yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcıları Giacomo Monaco ve Ayoub El Filali olacak.

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