Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu ikna edemedi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Inter ile sözleşme yenilemelerinde ilerleme kaydedemeyen Hakan Çalhanoğlu, başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Avrupa futbolunda söz sahibi takımların dikkatini çekmeye devam ediyor. Milli yıldızın kendisine teklif edilen rakam sebebiyle ayrılığa bir adım daha yaklaştığı ortaya çıkarken görüşmelerdeki kritik tarihi İtalyan basını duyurdu. İşte detaylar...
İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2026 10:13
Yıldız futbolcunun menajerinin önümüzdeki günlerde Milano'da Inter yönetimiyle kritik bir görüşme yapması bekleniyor.
Görüşmelerin tıkanması ihtimaline karşı oyun kurucu arayışındaki Tottenham başta olmak üzere birçok kulüp süreci yakından takip ediyor.
İtalya'dan Como ve Juventus'un yalnızca bilgi talebinde bulunduğu aktarılırken Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile Suudi Arabistan kulüplerinin de adı geçiyor.
ÖNCELİĞİ INTER İLE ANLAŞMAK
Fenerbahçe ve Galatasaray cephesindeki hareketliliğe rağmen Çalhanoğlu'nun Ocak ayına kadar Inter ile sözleşme yenilemeye öncelik vereceği ifade ediliyor.
İtalyan kulübüyle uzlaşma sağlanamaması halinde diğer kulüplerle yürütülecek temasların Şubat 2027'den itibaren hız kazanabileceği belirtiliyor.
Milano'daki iyimser havaya karşın oyuncu tarafının bekleyişi sürerken önümüzdeki günlerde yapılacak görüşme sürecin yönünü belirleyecek.
Çalhanoğlu'nun geleceği ve Süper Lig devlerinin transferdeki pozisyonu, önümüzdeki haftalarda şekillenecek pazarlıkların ardından daha net bir görünüm kazanacak.
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