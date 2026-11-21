Inter, Hakan Çalhanoğlu ile geleceğine dair süreci yıl sonuna kadar netleştirmek istiyor.

İtalyan ekibi, 30 yaş üstü oyunculara yönelik yenileme politikası doğrultusunda 4,5 milyon euro net maaştan iki yıllık sözleşme ve bonuslar içeren bir teklif sundu.