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Anasayfa İtalya Serie A Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli, sahasında lider Lazio'yu konuk edecek. Şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Lazio karşısında çıkış arayan Napoli, taraftarı önünde kazanmak istiyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 13:05
Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Lazio maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Napoli ile Lazio kozlarını paylaşacak. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadelede ev sahibi Napoli, kötü gidişatına son vermek isterken konuk ekip Lazio ise liderliğini korumayı hedefliyor. Ligde geride kalan haftalarda farklı performanslar ortaya koyan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Napoli, son olarak Juventus'a 2-0 mağlup olurken Lazio zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Taraftarlar ise Napoli - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

NAPOLI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Napoli - Lazio karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

NAPOLI - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.

NAPOLI - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

NAPOLI - LAZIO MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşma Diego Armando Maradona Stadı'nda yapılacak.

NAPOLI - LAZIO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Luca Pairetto yönetecek.

LAZIO ZİRVEDE, NAPOLI ÇIKIŞ ARIYOR

Lazio, Serie A'da geride kalan 10 haftada topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Gennaro Gattuso yönetimindeki başkent temsilcisi, ligde henüz mağlubiyet yaşamadı ve üst üste altı galibiyetle Napoli deplasmanına geliyor.

Napoli ise 14 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı ev sahibi ekip, son olarak Juventus deplasmanında 2-0 mağlup oldu. İki takım arasındaki 14 puanlık fark, karşılaşmanın önemini artırıyor.

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