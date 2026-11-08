Monza-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Monza, Serie A'nın 11. haftasında Atalanta'yı ağırlıyor. Evindeki son üç lig karşılaşmasından iki galibiyet çıkaran Monza, taraftarı önünde yeniden kazanmayı hedefliyor. Atalanta ise bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına son vermek istiyor. Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

MONZA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Monza-Atalanta maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. 2026-2027 Serie A sezonunun 11. hafta karşılaşması, Monza'nın ev sahipliğinde Brianteo Stadı'nda oynanacak.

MONZA-ATALANTA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Aboneler maçı platformun internet sitesi, mobil uygulaması ve desteklenen akıllı televizyon uygulamalarından izleyebilecek.

MONZA SON İÇ SAHA MAÇLARINDA KAÇ GALİBİYET ALDI?

Monza, Serie A'da sahasında oynadığı son üç maçın ikisini kazanırken bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, bu üç mücadeleden önceki 26 iç saha maçında da toplam iki galibiyet elde etmişti.

ATALANTA'NIN DEPLASMAN PERFORMANSI NASIL?

Atalanta, bu sezon ligde çıktığı ilk dört deplasmanda bir beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Dış sahada yalnızca bir puan toplayabilen Bergamo temsilcisi, Monza karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini arayacak.

Monza, 2026-2027 Serie A sezonunun ilk 10 haftasında iki galibiyet, bir beraberlik ve yedi mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla yedi puan toplayan ev sahibi ekip, Atalanta karşısında puanını çift haneye çıkarmayı hedefliyor.

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