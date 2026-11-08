CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İtalya Serie A Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monza-Atalanta maçı, Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde puan ararken Bergamo temsilcisi deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 16:18
Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monza-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Monza, Serie A'nın 11. haftasında Atalanta'yı ağırlıyor. Evindeki son üç lig karşılaşmasından iki galibiyet çıkaran Monza, taraftarı önünde yeniden kazanmayı hedefliyor. Atalanta ise bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına son vermek istiyor. Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

MONZA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Monza-Atalanta maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. 2026-2027 Serie A sezonunun 11. hafta karşılaşması, Monza'nın ev sahipliğinde Brianteo Stadı'nda oynanacak.

MONZA-ATALANTA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Aboneler maçı platformun internet sitesi, mobil uygulaması ve desteklenen akıllı televizyon uygulamalarından izleyebilecek.

MONZA SON İÇ SAHA MAÇLARINDA KAÇ GALİBİYET ALDI?

Monza, Serie A'da sahasında oynadığı son üç maçın ikisini kazanırken bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, bu üç mücadeleden önceki 26 iç saha maçında da toplam iki galibiyet elde etmişti.

ATALANTA'NIN DEPLASMAN PERFORMANSI NASIL?

Atalanta, bu sezon ligde çıktığı ilk dört deplasmanda bir beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Dış sahada yalnızca bir puan toplayabilen Bergamo temsilcisi, Monza karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini arayacak.

Monza, 2026-2027 Serie A sezonunun ilk 10 haftasında iki galibiyet, bir beraberlik ve yedi mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla yedi puan toplayan ev sahibi ekip, Atalanta karşısında puanını çift haneye çıkarmayı hedefliyor.

MONZA-ATALANTA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Emre Belözoğlu: İki gün bile olsa...
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Şuşa'da "gardaşlık" kelamı! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den yılın karesi... "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine ulaşamayacak"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar!
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genoa-Milan maçı bilgileri Genoa-Milan maçı bilgileri 16:07
F.Bahçeli futbolcular Atatürk'ü böyle andı! F.Bahçeli futbolcular Atatürk'ü böyle andı! 15:57
Manchester United - Aston Villa maçı bilgileri Manchester United - Aston Villa maçı bilgileri 15:55
F. Karagümrük deplasmanda 3 puanı kaptı! F. Karagümrük deplasmanda 3 puanı kaptı! 15:49
Sunderland-Chelsea maçı bilgileri Sunderland-Chelsea maçı bilgileri 15:46
Crystal Palace-Liverpool maçı detayları Crystal Palace-Liverpool maçı detayları 15:36
Daha Eski
Emre Belözoğlu: İki gün bile olsa... Emre Belözoğlu: İki gün bile olsa... 15:26
Rizespor bu sezon evinde ilk kez galip! Rizespor bu sezon evinde ilk kez galip! 15:22
Çorum FK-F.Bahçe | CANLI Çorum FK-F.Bahçe | CANLI 14:29
Antalya'da UCI Gran Fondo Dünya Serisi heyecanı başladı! Antalya'da UCI Gran Fondo Dünya Serisi heyecanı başladı! 14:15
Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı takip et Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı takip et 13:45
Talisca Beşiktaş'a dönüyor iddiası! Talisca Beşiktaş'a dönüyor iddiası! 13:40