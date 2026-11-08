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Anasayfa İtalya Serie A Inter - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Como maçı, Serie A'da haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Milano ekibi evindeki galibiyet serisini sürdürmek, Como ise zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor. Peki, Inter-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 16:58
Inter - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri futbolseverleri bekliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Cesc Fabregas yönetimindeki Como karşısında sahaya çıkacak. İki takımın teknik direktörlerinin taktik savaşı ve yıldız futbolcuların performansı merak konusu. Peki, Inter - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

Inter - Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

INTER - COMO MAÇI NE ZAMAN?

Inter ile Como, 8 Kasım 2026 Pazar günü İtalya Serie A'nın 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda (San Siro) oynanacak.

INTER - COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı. İtalya yerel saatiyle 18.00'de başlayacak mücadeleyi Daniele Chiffi yönetecek.

INTER - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter ile Como arasında oynanacak mücadele S Sport ekranlarından yayınlanacak. Türkiye'deki yayıncı bilgisi konusunda yayın rehberlerinde farklı kayıtlar bulunduğundan kesin kanal bilgisi ayrıca teyit edilmelidir.

INTER - COMO MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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