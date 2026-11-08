Genoa-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Son beş lig maçında dört galibiyet alan Genoa, bu kez Milan karşısında sahaya çıkıyor. Ev sahibinin yükselen formuna karşı kırmızı-siyahlılar, Cenova'daki başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor. Genoa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GENOA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Genoa ile Milan, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de karşı karşıya gelecek. Luigi Ferraris Stadı'nda oynanacak mücadele, 2026-2027 sezonu İtalya Serie A'nın 11. haftasında yapılacak.

GENOA-MILAN HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler, S Sport Plus abonelikleriyle platformun internet sitesi ya da uygulamasından yayına ulaşabilecek.

Genoa'nın son beş lig maçında elde ettiği dört galibiyetin üçü kendi sahasında geldi. Daniele De Rossi'nin ekibi, bu dönemde Luigi Ferraris'te çıktığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak Milan maçı öncesinde evindeki performansıyla dikkat çekti.

Milan, Genoa ile Serie A'da oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-siyahlılar, rakibine konuk olduğu son dört lig karşılaşmasını da kazanarak Cenova deplasmanlarındaki üstünlüğünü sürdürdü.

GENOA-MILAN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI