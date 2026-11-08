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Anasayfa İtalya Serie A Fiorentina-Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fiorentina-Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fiorentina-Juventus maçı, Serie A’da haftanın dikkat çeken randevularından biri olacak. Floransa’daki mücadelede ev sahibi ekip ilk iç saha galibiyetini arıyor. Peki, Fiorentina-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 17:13
Fiorentina-Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fiorentina-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız... Fiorentina, Serie A'da bu sezon taraftarı önündeki ilk galibiyetini Juventus karşısında arıyor. Floransa ekibi iç sahadaki bekleyişini bitirmek isterken Juventus, Napoli karşısında aldığı galibiyetin ardından deplasmanda da kazanmayı hedefliyor. Fiorentina-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Mücadele hangi kanaldan izlenecek? İşte ayrıntılar...

FIORENTINA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fiorentina-Juventus maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. 2026-2027 Serie A sezonunun 11. haftasındaki karşılaşma, Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak.

FIORENTINA-JUVENTUS HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşılaşma Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. İnternetten takip etmek isteyen izleyiciler, S Sport Plus'ın web sitesi veya uygulamasından abonelikleriyle yayına erişebilecek.

FIORENTINA BU SEZON EVİNDE KAÇ PUAN TOPLADI?

Fiorentina, Serie A'da bu sezon oynadığı ilk beş iç saha maçından iki beraberlik ve üç yenilgiyle ayrıldı. Evinde iki puan toplayabilen Floransa temsilcisi, Juventus karşılaşmasına henüz taraftarı önünde lig galibiyeti alamadan çıkacak.

Juventus, son lig karşılaşmasında Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Torino ekibi, bu sonuçla mart ayından bu yana Serie A'da gol yemeden tamamladığı maç sayısını 12'ye çıkardı. İki takım, Serie A'da 175. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 174 karşılaşmada Juventus 82, Fiorentina 37 galibiyet elde ederken 55 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

FIORENTINA-JUVENTUS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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