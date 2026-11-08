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Anasayfa İtalya Serie A Fiorentina ile Juventus yenişemedi

Fiorentina ile Juventus yenişemedi

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 00:53
Fiorentina ile Juventus yenişemedi

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı. Ev sahibi takımın gollerini dakika 4'te Mateo Pellegrino, dakika 54'te Alieu Njie kaydetti. Juventus'un golleri ise dakika 32'de Nick Woltemade ve dakika 66'da Bremer'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fiorentina 9, Juventus ise 18 puana yükseldi.

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