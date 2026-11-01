İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Juventus, evinde Napoli'yi 2-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Kerim Alajbegovic ve 87. dakikada Jeremie Boga kaydetti. Napoli'de Luca Marianucci 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus 17 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti. Napoli ise 14 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus, Fiorentina deplasmanına konuk olacak. Napoli ise evinde Lazio'yu ağırlayacak.