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Anasayfa İtalya Serie A Juventus evinde Napoli'yi iki golle geçti!

Juventus evinde Napoli'yi iki golle geçti!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, sahasında Napoli'yi 2-0 mağlup etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 00:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 00:43
Juventus evinde Napoli'yi iki golle geçti!

İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Juventus, evinde Napoli'yi 2-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Kerim Alajbegovic ve 87. dakikada Jeremie Boga kaydetti. Napoli'de Luca Marianucci 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus 17 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti. Napoli ise 14 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus, Fiorentina deplasmanına konuk olacak. Napoli ise evinde Lazio'yu ağırlayacak.

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