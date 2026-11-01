Como-Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı Como-Venezia karşılaşmasıyla devam ediyor. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, sahasında Davide Nicola'nın çalıştırdığı Venezia'yı konuk ediyor. Peki, Como-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Como-Venezia canlı nasıl izlenir? Karşılaşma şifresiz mi ve nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

COMO-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como ile Venezia arasındaki karşılaşma, 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da başladı. İtalya Serie A'nın 10. haftasında oynanan mücadele, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor.

Karşılaşmaya Como kentindeki Giuseppe Sinigaglia Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi ekip üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi, Venezia ise deplasmandan puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

COMO-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Como-Venezia karşılaşması, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor. Serie A mücadelesini televizyon ekranlarından veya dijital yayın üzerinden takip etmek mümkün.

Maçın yayın programında her iki seçenek de yer alıyor. Karşılaşmanın Türkiye yayın hakları kapsamında ücretsiz, şifresiz bir yayın seçeneği bulunmuyor.

COMO-VENEZIA İLK 11'LER

Como: Butez, Yan Couto, Jacobo Ramon, Kempf, Kaiki, Milla, Ricci, Da Cunha, Nico Paz, Baturina, Douvikas.

Venezia: Stankovic, Halhal, Juan Jesus, Moreno, Hainaut, Sohm, Busio, Helgason, Mazzocchi, Lauberbach, Adams.

Como'nun 4-2-3-1, Venezia'nın ise 3-5-2 düzeniyle sahaya çıktığı bildirildi. Ev sahibi ekipte Douvikas ileri uçta görev alırken Venezia'da Adams ve Lauberbach hücum hattını oluşturuyor.

COMO-VENEZIA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Como-Venezia karşılaşmasını Maria Sole Ferrieri Caputi yönetiyor. Yardımcı hakemler Marcello Rossi ve Marco Scatragli olurken dördüncü hakem olarak Luca Pairetto görev yapıyor.

İtalya Serie A'nın resmî hakem atamasına göre karşılaşmanın VAR hakemi Francesco Cosso, AVAR hakemi ise Antonio Giua olarak belirlendi.

COMO-VENEZIA TAKIMLARININ SON DURUMU

Como, ligde oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Son olarak Torino deplasmanında 3-1 kazanan Fabregas'ın ekibi, 10. haftaya 20 puanla dördüncü sırada girdi.

Venezia ise aynı haftaya 3 puanla son sırada başladı. Davide Nicola'nın öğrencileri, Como deplasmanında güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç elde ederek ligdeki olumsuz gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.

Como'nun hücum organizasyonlarında Nico Paz ve Baturina'nın üretkenliği öne çıkarken Douvikas takımın ileri uçtaki gol seçeneklerinden biri olarak görev yapıyor. Venezia'da ise merkez orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantı, rakibin baskısını aşabilmek açısından önem taşıyor.

İki takımın Serie A tarihindeki önceki dört karşılaşmasında Como bir galibiyet ve üç beraberlik elde etti. Venezia'nın bu rekabetteki ilk lig galibiyetini araması, mücadeleye ayrı bir önem kazandırıyor.

COMO-VENEZIA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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