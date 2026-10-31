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Anasayfa İtalya Serie A Roma deplasmanda gol oldu yağdı!

Roma deplasmanda gol oldu yağdı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Roma, deplasmanda Udinese'yi 5-2 yendi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 00:42
Roma deplasmanda gol oldu yağdı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese ile Roma karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçta Roma, Udinese'yi 5-2 mağlup etti. Roma'nın gollerini 10. dakikada Bryan Cristante, 31. dakikada Rodrigo Mora, 33. dakikada Donyell Malen, 37. dakikada Evan Ndicka ve 90+2. dakikada Daniele Ghilardi kaydederken Udinese'nin gollerini 50. dakikada Nicolò Zaniolo ve 78. dakikada Matteo Palma attı.

Bu sonuçla birlikte Roma, son 5 maçta 4 galibiyet alarak 24 puana yükseldi. Udinese ise ligde 7 maçtır galip gelememiş oldu ve 5 puanda kaldı.

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