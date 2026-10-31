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Anasayfa İtalya Serie A Milan-Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Milan-Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 10. haftasında iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Peki, Milano derbisi bugün mü, canlı yayın var mı? Milan-Inter maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Detaylar haberin devamında.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 14:09
Milan-Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Milan-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında futbolseverleri dev bir karşılaşma bekliyor. Milan ile Inter, Milano derbisinde karşı karşıya gelirken iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Milano derbisi bugün mü, hangi kanalda yayınlanacak? Milan-Inter canlı izle seçenekleri neler, maç şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan ile Inter arasındaki İtalya Serie A 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Milano derbisi bu akşam oynanacak ve iki ezeli rakip sezonun ilk lig karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

MILAN-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Inter derbisi Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Serie A'nın 10. haftasındaki mücadele, futbolseverler tarafından televizyon ve dijital yayın seçenekleriyle takip edilebilecek.

MILAN-INTER CANLI İZLE | NEREDEN İZLENİR?

Milan-Inter karşılaşması, S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı izlenebilecek. Milano derbisini takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun resmî yayın hizmetlerine erişim sağlayabilecek.

MILAN-INTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Milan ile Inter arasındaki karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. İtalya Serie A'nın 10. haftasında oynanacak mücadele, S Sport 2 ve S Sport Plus'ın ücretli yayın hizmetleri kapsamında ekranlara gelecek.

MILAN-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki dev karşılaşmaya İtalya'nın Milano kentinde bulunan San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu ev sahipliği yapacak. Milan'ın ev sahibi olarak sahaya çıkacağı mücadelede tribünlerde büyük bir derbi atmosferi yaşanması bekleniyor.

MILAN-INTER MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Serie A'nın 10. haftası öncesinde Inter, 9 karşılaşmada topladığı 25 puanla Lazio ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Milan ise 9 maç sonunda elde ettiği 18 puanla beşinci sırada bulunuyor. İki takım arasındaki 7 puanlık fark, Milano derbisinin lig sıralaması açısından önemini artırıyor.

MILAN VE INTER'İN SON MAÇLARI

Milan, Serie A'nın 9. haftasında Bologna'ya sahasında 4-2 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, bu yenilginin ardından derbide taraftarı önünde kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Inter ise hafta içi Venezia'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü ve derbi öncesinde zirvedeki konumunu korudu.

MILAN-INTER DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Milan-Inter karşılaşmasını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Peretti ve Perrotti üstlenirken dördüncü hakem olarak Di Bello görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Mazzoleni olacak.

MILAN-INTER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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