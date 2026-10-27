Sassuolo-Lazio maçını takip etmek için tıklayınız...

Sassuolo-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle! İtalya Serie A'da Sassuolo ile Lazio karşı karşıya geliyor. 27 Ekim Salı günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Sassuolo-Lazio maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın kanalı ve maç bilgilerini araştırıyor. İşte Sassuolo-Lazio maçı canlı yayın detayları…

SASSUOLO-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Sassuolo-Lazio maçı, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, İtalya'nın Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadyumu'nda oynanacak.

SASSUOLO-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lazio karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

LAZIO DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Serie A'da sezonun dikkat çeken ekiplerinden Lazio, Sassuolo deplasmanında puan mücadelesi verecek. Başkent temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligdeki hedefleri doğrultusunda yoluna devam etmek istiyor.

Ev sahibi Sassuolo ise kendi sahasında oynayacağı mücadelede Lazio karşısında avantaj yakalamayı hedefliyor. Serie A'nın 9. haftasındaki karşılaşma, iki takımın ligdeki konumu açısından önem taşıyor.

SASSUOLO-LAZIO MAÇI CANLI SKOR EKRANI

MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo muhtemel 11: Turati, Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig, Lipani, Matic, Thorstvedt, Berardi, Esposito, Lauriente

Lazio muhtemel 11: Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Doekhi, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni