Udinese - Milan maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Milan, deplasmanda Udinese'ye konuk olacak. Avrupa kupalarında yaşadığı ağır yenilginin ardından ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Udinese ise sahasında güçlü rakibini mağlup ederek kötü gidişatını sonlandırmayı hedefliyor. Udinese - Milan maçı detayları haberimizde...

UDINESE - MILAN MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 8. haftasındaki Udinese - Milan maçı, 25 Ekim Pazar günü oynanacak. İtalya'daki karşılaşmanın başlama saati 20.45, Türkiye saatiyle ise 22.45 olacak.

UDINESE - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese ile Milan arasındaki Serie A mücadelesi, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN, AVRUPA YENİLGİSİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Milan, hafta içinde Bournemouth karşısında aldığı ağır yenilginin ardından yeniden Serie A'ya odaklandı. Avrupa kupalarındaki sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan İtalyan ekibi, Udinese deplasmanında kazanarak moral bulmayı amaçlıyor.

Ruben Amorim yönetimindeki Milan, ligdeki çıkışını sürdürmek ve üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Kırmızı-siyahlılar için karşılaşmanın önemi yalnızca üç puanla sınırlı değil. Takımın Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığına sahada vereceği yanıt da merak ediliyor.

Milan'ın hücumda üretken olması ve savunmada basit hatalardan kaçınması gerekiyor. Özellikle rakibin hızlı hücumlarına karşı dikkatli olması beklenen konuk ekip, maçın kontrolünü elinde tutarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

UDINESE KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Udinese, son haftalarda aldığı sonuçların ardından Milan karşısında çıkış arıyor. Kendi sahasında oynayacak olan ev sahibi ekip, taraftarının desteğini kullanarak güçlü rakibine karşı puan almayı amaçlıyor.

Kosta Runjaic yönetimindeki Udinese, özellikle savunmada yaşadığı sorunları geride bırakmak istiyor. Son maçlarda duran toplarda ve ikinci yarılarda yaşanan düşüş, takımın çözmesi gereken konular arasında bulunuyor.

Udinese'nin Milan karşısında dirençli bir oyun sergilemesi ve bulduğu fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Ev sahibi takım, rakibinin Avrupa maçından kaynaklanan yorgunluğunu da avantaja çevirmeye çalışacak.

UDINESE - MILAN MAÇI CANLI TAKİP ET