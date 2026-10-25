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Anasayfa İtalya Serie A Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya gelecek. 25 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde gözler Kenan Yıldız'ın durumuna çevrildi. Peki, Lecce – Juventus maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 13:01 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 13:02
Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?

Lecce-Juventus maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Juventus, deplasmanda Lecce'ye konuk olacak. Ligde puan kayıplarını telafi etmek isteyen Torino temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Lecce ise taraftarı önünde alacağı puanlarla ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Futbolseverlerin maç öncesinde en çok araştırdığı konular arasında karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği yer alıyor.

LECCE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce ile Juventus, Serie A'nın 8. haftasında 25 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 20.00'de çalacak.

LECCE - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'daki Lecce - Juventus karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport 2 ve S Sport Plus yayınlarını takip edebilir.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus'un milli futbolcusu Kenan Yıldız'ın Lecce karşısında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Maç önü kadro haberlerinde genç oyuncu, forma giyemeyecek isimler arasında gösteriliyor.

Juventus'un hücum hattında önemli bir rol üstlenen Kenan'ın yokluğu, takımın hücum planlaması açısından dikkat çekici bir gelişme olabilir. Ancak kesin durumun maç öncesinde açıklanacak kadroyla netleşmesi bekleniyor.

JUVENTUS DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Juventus, ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını geride bırakarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Lecce karşısında kazanarak üst sıralara yaklaşmayı ve eleştirileri azaltmayı hedefliyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Torino temsilcisi için karşılaşmanın önemi büyük. Juventus'un hem savunmada daha dikkatli olması hem de hücum fırsatlarını değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle deplasmanda erken gol bulmak, maçın kontrolünü ele geçirmek adına kritik rol oynayabilir.

Juventus, rakibinin savunma hattında bırakacağı boşlukları değerlendirmeye çalışırken topa sahip olma ve oyun temposunu belirleme konusunda da etkili olmak isteyecek.

LECCE, JUVENTUS KARŞISINDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Lecce, güçlü rakibi karşısında sahasında puan arayacak. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğini kullanarak Juventus'a zor anlar yaşatmayı amaçlıyor. Ligdeki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Lecce için bu karşılaşmadan alınacak olumlu bir sonuç büyük önem taşıyor.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun öğrencilerinin özellikle savunma disiplinini koruması ve hücum geçişlerinde etkili olması gerekiyor. Juventus'un baskısını kırmak isteyen Lecce, kazandığı toplarla hızlı ataklar geliştirmeyi hedefleyebilir.

LECCE - JUVENTUS MAÇI CANLI SKOR EKRANI

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