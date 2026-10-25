Inter - Fiorentina maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan, Inter ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligin 8. haftasında sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak olan Inter, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Fiorentina ise zorlu Milano deplasmanında puan alarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Peki, Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

INTER - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Fiorentina karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.

INTER FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro Stadı'nda oynanacak mücadele, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

INTER YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Cristian Chivu yönetimindeki Inter, Serie A'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligin ilk haftalarında puan kayıplarını sınırlı tutan Milano ekibi, Fiorentina karşısında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.

Inter, hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkarken özellikle iç sahada etkili bir görüntü sergiliyor. Rakip ceza sahasında baskı kurmayı ve oyunun kontrolünü elinde tutmayı hedefleyen ev sahibi ekip, Fiorentina karşısında erken gol bulması halinde avantaj yakalamak istiyor.

Inter'in yoğun fikstürü de karşılaşmanın önemini artırıyor. İtalya temsilcisi, ligdeki çıkışını sürdürmenin yanı sıra Avrupa kupaları ve yaklaşan lig maçları öncesinde moral kazanmayı hedefliyor.

FIORENTINA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Fiorentina, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligde yaşadığı puan kayıplarıyla alt sıralarda kalan Floransa temsilcisi, Inter deplasmanında alacağı olumlu bir sonuçla yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Paolo Vanoli yönetimindeki Fiorentina'nın önceliği, savunmada daha dengeli bir oyun ortaya koymak olacak. Özellikle Inter'in etkili hücum hattına karşı yapılacak hataları en aza indirmek isteyen konuk ekip, hızlı hücumlarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalışacak.

Fiorentina'nın son maçlarında yaşadığı savunma sorunları, Inter karşılaşması öncesinde dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Konuk ekip, güçlü rakibi karşısında mücadele gücünü ve oyun disiplinini korumak zorunda.

INTER - FIORENTINA REKABETİNDE SON DURUM

Inter ile Fiorentina, İtalya futbolunun köklü rekabetlerinden birinde karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki Serie A maçlarında Inter'in galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Milano ekibi, son yıllarda Fiorentina karşısında aldığı sonuçlarla da öne çıktı.

Ancak geçmiş maçların sonuçları, yeni karşılaşmanın sonucunu tek başına belirlemiyor. Fiorentina'nın deplasmanda alacağı sonuçta savunma performansı ve yakalayacağı fırsatları değerlendirme becerisi belirleyici olacak.

INTER - FIORENTINA MAÇI CANLI SKOR EKRANI