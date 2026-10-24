İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Parma kozlarını paylaşacak. Lazio'nun evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Lazio-Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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LAZIO-PARMA MAÇI NE ZAMAN?

Lazio-Parma maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

LAZIO-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lazio-Parma maçı TSİ 21.45'te oynanacak.

LAZIO-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio-Parma maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.