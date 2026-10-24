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Anasayfa İtalya Serie A Juventus’ta sakatlık krizi büyüyor!

Juventus’ta sakatlık krizi büyüyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta sakatlık problemi büyümeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte Zeki Çelik ve Nico Gonzalez’in de sakatlanmasıyla birlikte henüz sezon başında toplamda 16 oyuncu sahalardan uzak kalmış olacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 13:02
Juventus’ta sakatlık krizi büyüyor!

İtalya Serie A ekiplerden Juventus, Zeki Çelik ve Nico Gonzalez'in yaşadığı sakatlıkların ardından sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Torino ekibinde milli futbolcu Zeki ve Nico Gonzalez ile birlikte, ligin henüz 8'inci haftası olmasına rağmen toplamda 16 oyuncu yaşadığı sakatlıklarla belirli sürelerde sahalardan uzak kaldı. Ligin 8'inci haftasında yarın deplasmanda Lecce'nin konuğu olacak siyah-beyazlılarda 9 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

JUVENTUS TARAFTARININ TEPKİSİ BÜYÜYOR

Torino ekibinin taraftarları da yaşanan sakatlıklardan sonra Juventus yönetimi ve teknik direktör Luciano Spaletti'yi ağır eleştiriler yönetti. Nico Gonzalez ve Zeki Çelik'in yaşadığı sakatlıklarının ardından sanal medyada siyah-beyazlı yönetimin izlediği transfer politikası eleştirilirken, tecrübeli teknik adam Spaletti de antrenman yöntemleri ve genç oyunculara şans vermemesinden dolayı yoğun tepki görüyor.

TEDAVİ GÖREN FUTBOLCU LİSTESİ

Öte yandan siyah-beyazlılarda kas sakatlıkları ön plana çıktı. Son sezonlarda teknik direktörlük görevinde fazlaca değişiklik yapan siyah-beyazlılarda Milik, Zeki Çelik, Sarr, Nico Gonzalez, McKennie, Ekhator ve Cabal kas sakatlıkları yaşadı. Torino ekibinde kas sakatlığı yaşayan futbolcu sayısının fazla olması dikkat çekti. Ayrıca Kenan Yıldız, Thuram, Grabara, Kolo Muani, Locatelli, Cambiaso, Conceiçao ve Gatti de çeşitli sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

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