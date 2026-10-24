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Anasayfa İtalya Serie A Como-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Como-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 8. haftasında Como ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Como’da oynanacak. Peki, Como - Sassuolo maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 11:30
Como-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Como ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Como'da oynanacak. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak. Peki, Como - Sassuolo maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair detaylar...

COMO-SASSUOLO MAÇININ SKORUNU CANLI TAKİP ET!

COMO-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN?

Como ile Sassuolo arasındaki İtalya Serie A 8. hafta mücadelesi, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Como şehrindeki Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 16.00 olacak.

COMO-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Como - Sassuolo maçı, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İtalya Serie A'daki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı bu yayın kanalları üzerinden izleyebilecek.

COMO-SASSUOLO MAÇI CANLI İZLE

Serie A'nın 8. haftasında oynanacak Como - Sassuolo karşılaşması, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, S Sport 2 televizyon kanalı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

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