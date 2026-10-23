CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İtalya Serie A Torino-Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino-Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan, 8. haftasında Torino-Monza maçı ile devam ediyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede taraftların tek hedefi, Torino Olimpiyat Stadyumu'ndan galibiyet ile ayrılmak ve üst sıralara tırmanmak. Peki Torino-Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 09:39
Torino-Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 8. hafta açılış mücadelesinde Torino, kendi sahasında Monza ile karşı karşıya geliyor. 10 puan ile 10. sırada bulunan Torino, 14. sırada yer alan rakibini yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Öte yandan konuk ekibin hedefi ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralarda konumlanmak. Müsabakanın yayın saati, tarihi ve ekranlara geleceği kanal gibi tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Torino-Monza maçı canlı yayın bilgileri ve maça dair son notlar...

👉🏻Torino-Monza maçını takip etmek için tıkla

TORINO-MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Torino-Monza maçı, 23 Ekim Cuma günü Torino Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

TORINO-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino-Monza karşılaşması S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi
F.Bahçe çok istemişti! Guirassy ve Suarez...
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması: 2 işçiden acı haber!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov, G.Saray'a rakip olabilir!
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! G.Saray derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım çılgına döndü! Futbolculara sert eleştiri Aziz Yıldırım çılgına döndü! Futbolculara sert eleştiri 10:46
Batrakov, G.Saray'a rakip olabilir! Batrakov, G.Saray'a rakip olabilir! 10:29
Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı 10:07
Sixers 29 sayıdan gelerek kazandı Sixers 29 sayıdan gelerek kazandı 09:48
Torino-Monza maçı ne zaman, hangi kanalda? Torino-Monza maçı ne zaman, hangi kanalda? 09:39
Brest-Nice maçı ne zaman, hangi kanalda? Brest-Nice maçı ne zaman, hangi kanalda? 09:30
Daha Eski
Olympiakos-F.Bahçe Tarfin maçı ne zaman? Olympiakos-F.Bahçe Tarfin maçı ne zaman? 09:25
Stuttgart-Mönchengladbach maçı yayın bilgileri Stuttgart-Mönchengladbach maçı yayın bilgileri 09:21
Boluspor-Vanspor maçı ne zaman? Boluspor-Vanspor maçı ne zaman? 09:13
Vedat Muriç'ten derbide gol sözü! Vedat Muriç'ten derbide gol sözü! 09:10
G.Saray'da Barış Alper depremi! G.Saray'da Barış Alper depremi! 08:50
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! 01:12