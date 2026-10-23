İtalya Serie A'nın 8. hafta açılış mücadelesinde Torino, kendi sahasında Monza ile karşı karşıya geliyor. 10 puan ile 10. sırada bulunan Torino, 14. sırada yer alan rakibini yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Öte yandan konuk ekibin hedefi ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralarda konumlanmak. Müsabakanın yayın saati, tarihi ve ekranlara geleceği kanal gibi tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Torino-Monza maçı canlı yayın bilgileri ve maça dair son notlar...

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TORINO-MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Torino-Monza maçı, 23 Ekim Cuma günü Torino Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

TORINO-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino-Monza karşılaşması S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.