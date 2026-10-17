İtalya futbolunda Venezia ile Napoli karşı karşıya gelecek. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar…

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VENEZIA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Venezia ile Napoli arasındaki karşılaşma, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele saat 16.00'da başlayacak.

VENEZIA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Venezia-Napoli karşılaşmasının başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak açıklandı. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen saatte canlı olarak takip edebilecek.

VENEZIA-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia ile Napoli arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. Mücadeleyi televizyondan veya dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ilgili kanalları ve platformu takip edebilecek.