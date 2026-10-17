İtalya Serie A'da Roma ile Genoa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar…

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ROMA-GENOA MAÇI NE ZAMAN?

Roma ile Genoa arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, İtalya futbolunun takip edilen maçları arasında yer alıyor.

ROMA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma-Genoa karşılaşması, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen saatte canlı olarak takip edebilecek.

ROMA-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma ile Genoa arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçı televizyondan veya dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı ilgili yayın kanallarından takip edebilecek.