İtalya Serie A'da Bologna ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar…

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BOLOGNA-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Bologna ile Inter arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

BOLOGNA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna-Inter karşılaşması, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, İtalya Serie A'daki mücadeleyi bu saatten itibaren takip edebilecek.

BOLOGNA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Inter arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçı televizyondan veya dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın kanallarından takip edebilecek.