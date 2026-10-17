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Anasayfa İtalya Serie A Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da Bologna ile Inter karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler arama motorlarında "Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma öncesindeki gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 10:57
Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da Bologna ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar…

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BOLOGNA-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Bologna ile Inter arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

BOLOGNA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna-Inter karşılaşması, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, İtalya Serie A'daki mücadeleyi bu saatten itibaren takip edebilecek.

BOLOGNA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Inter arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçı televizyondan veya dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın kanallarından takip edebilecek.

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