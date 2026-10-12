İtalya Serie A'nın 6. haftasında Torino FC ile Udinese Calcio kozlarını paylaşacak. Torino'nun evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI NE ZAMAN?

Torino FC-Udinese Calcio maçı 12 Ekim Pazatesi (Bugün) oynanacak.

TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino FC-Udinese Calcio maçı TSİ 21.45'te oynanacak.

TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino FC-Udinese Calcio maçı S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.