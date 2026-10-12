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Anasayfa İtalya Serie A Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Torino FC ile Udinese Calcio karşı karşıya gelecek. Torino'nun evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 15:39
Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Torino FC ile Udinese Calcio kozlarını paylaşacak. Torino'nun evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI NE ZAMAN?

Torino FC-Udinese Calcio maçı 12 Ekim Pazatesi (Bugün) oynanacak.

TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino FC-Udinese Calcio maçı TSİ 21.45'te oynanacak.

TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino FC-Udinese Calcio maçı S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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