İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta ile Venezia kozlarını paylaşacak. Atalanta'nın evinde oynanacak olan maç öncesi taraftarlar, "Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Ayrıca bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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ATALANTA-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta-Venezia maçı 12 Ekim Pazartesi (Bugün) oynanacak.

ATALANTA-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta-Venezia maçı TSİ 19.30'da oynanacak.

ATALANTA-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Venezia maçı S Sport Plus'ta yayınlanacak.