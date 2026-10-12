CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İtalya Serie A Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta sahasında Venezia ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi taraftarlar, "Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 15:23 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 15:24
Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta ile Venezia kozlarını paylaşacak. Atalanta'nın evinde oynanacak olan maç öncesi taraftarlar, "Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Ayrıca bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATALANTA-VENEZIA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

ATALANTA-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta-Venezia maçı 12 Ekim Pazartesi (Bugün) oynanacak.

ATALANTA-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta-Venezia maçı TSİ 19.30'da oynanacak.

ATALANTA-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Venezia maçı S Sport Plus'ta yayınlanacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Zaniolo'dan Leao sözleri!
Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız!
DİĞER
Hülya Avşar’a kızından sürpriz! Doğum gününde duygusal paylaşım: İkinizi de çok seviyorum!
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barça'nın kamp kadrosu açıklandı!
Arda Turan'dan A Milli Takım için flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'dan Leao sözleri! Zaniolo'dan Leao sözleri! 16:09
Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! 15:44
Coventry City-Newcastle United maçı bilgileri Coventry City-Newcastle United maçı bilgileri 14:46
F.Bahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Aston Villa maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:47
Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman? Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman? 15:12
Atalanta-Venezia maçı ne zaman? Atalanta-Venezia maçı ne zaman? 15:23
Daha Eski
Aston Villa-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Aston Villa-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 11:18
Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız! Okan Buruk: Sadece defans yapmayacağız! 11:34
Fırtına'da flaş Salah kararı! Fırtına'da flaş Salah kararı! 11:36
Galatasaray-Bursaspor basketbol maçı detayları Galatasaray-Bursaspor basketbol maçı detayları 11:45
G.Saray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı! G.Saray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı! 11:51
Ziraat Bankkart Galatasaray maçı detayları Ziraat Bankkart Galatasaray maçı detayları 12:20