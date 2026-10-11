CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İtalya Serie A Sassuolo - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Sassuolo, sahasında Milan’ı konuk ederken mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler için maçın saati ve yayın bilgileri belli oldu. 11 Ekim 2026 Pazar günü Mapei Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele öncesinde Sassuolo’nun deneyimli ismi Domenico Berardi’nin Milan karşısındaki gol istatistiği dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlılar ise milli maç arasından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Sassuolo - Milan maçı hangi kanalda, takımlarda son durum nasıl? İşte yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar…

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 09:50
Sassuolo - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geliyor. Alberto Aquilani'nin çalıştırdığı ev sahibi ekip, Rúben Amorim yönetimindeki kırmızı-siyahlıları Mapei Stadı'nda ağırlayacak. Milli maç arasının ardından oynanacak mücadele öncesinde teknik direktörlerin tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumları önem taşıyor. Milan, aradan önce Lecce karşısında aldığı galibiyetin ardından yeniden sahaya çıkacak. Sassuolo ise son lig maçındaki Monza yenilgisini geride bırakmak istiyor. İşte Sassuolo - Milan karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve maç öncesi ayrıntılar…

SASSUOLO - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sassuolo - Milan karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Serie A'nın 6. hafta mücadelesi, Reggio Emilia'daki Mapei Stadı'nda oynanacak.

SASSUOLO - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Milan arasındaki mücadele, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Serie A'nın pazar günü yayın programında yer alıyor.

BERARDI'NİN MİLAN'A KARŞI 12 GOLÜ VAR

Sassuolo'da Domenico Berardi, Milan karşısındaki performansıyla dikkat çekiyor. Serie A'nın resmî verilerine göre İtalyan futbolcu, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı 20 lig maçında 12 gol ve 7 asist üretti. Bu gollerin dokuzunu Sassuolo'nun ev sahipliğindeki karşılaşmalarda kaydetti.

Berardi, 12 Ocak 2014'te Sassuolo'nun Milan'ı 4-3 yendiği maçta dört gol atmıştı. Deneyimli oyuncu, Mayıs 2015'teki 3-2'lik galibiyette de hat-trick yaparak bu rekabete damga vurdu.

SON LİG RANDEVUSUNU SASSUOLO KAZANDI

İki takımın 3 Mayıs 2026'da Mapei Stadı'nda oynadığı son Serie A karşılaşması, Sassuolo'nun 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Berardi, o mücadelede de gol atarak takımının kazanmasına katkıda bulundu.

MİLAN'DA SAELEMAEKERS'IN SAKATLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Sky Sport'un Milan'ın hazırlıklarına ilişkin haberine göre Alexis Saelemaekers, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle takım çalışmalarına katılamadı. Aynı haberde, dizindeki problemi geride bırakan Pervis Estupiñán'ın ise takımla antrenmana döndüğü ve Sassuolo maçında görev alabilecek durumda olduğu belirtildi.

AMORIM'DEN PULISIC VE HÜCUM DEĞERLENDİRMESİ

Milan Teknik Direktörü Rúben Amorim, kulübün resmî sitesinde yayımlanan açıklamasında Christian Pulisic'in sakatlık sonrası fiziksel durumunu yönetmek için milli maç arasını Milanello'da geçirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Portekizli çalıştırıcı, takımının daha fazla gol pozisyonu üretmesi ve rakip ceza sahasında daha uzun süre kalması gerektiğini de vurguladı. Amorim, önlerindeki yoğun maç döneminde performanslarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

SASSUOLO'DA MURIC İÇİN OLUMLU HABER

Sassuolo Teknik Direktörü Alberto Aquilani, maç öncesi basın toplantısında Arijanet Muric'in durumuna ilişkin açıklama yaptı. SassuoloNews'un aktardığına göre Aquilani, milli takım döneminde yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle durumu takip edilen kalecinin karşılaşma için hazır olduğunu söyledi.

Aquilani ayrıca Milan'ın gücüne dikkat çekerek takımının hem hücumda hem de savunmada belirleyici anları daha iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

SASSUOLO - MILAN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
''Sadeliğin püf noktaları''
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş kararının perde arkasını anlattı! CHP’ye “Yanımda durmadılar” çıkışı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler!
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... 11:50
Racing Santander - Valencia maçı bilgileri Racing Santander - Valencia maçı bilgileri 11:26
Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri 10:34
Real Betis - Osasuna maçı bilgileri Real Betis - Osasuna maçı bilgileri 10:44
G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! 11:23
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? 11:26
Daha Eski
Hull City - Everton maçı bilgileri Hull City - Everton maçı bilgileri 09:26
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri 09:28
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! 09:34
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı 09:35
Liverpool - Manchester City maçı bilgileri Liverpool - Manchester City maçı bilgileri 09:36
Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri 09:49