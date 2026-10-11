Lecce - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 6. haftasında US Lecce, Bologna'yı konuk ediyor. Via del Mare Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Mücadele Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Lecce, milli maç arasından önce Milan karşısında aldığı 3-0'lık yenilginin ardından sahaya çıkacak. Bologna ise teknik direktör Raffaele Palladino yönetimindeki ilk maçında Torino ile 1-1 berabere kalmasının ardından ilk galibiyetini arayacak.

LECCE - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce - Bologna karşılaşması, 11 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Serie A'nın 6. hafta mücadelesi, Lecce'nin ev sahipliğinde Via del Mare Stadı'nda oynanacak.

LECCE - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Yayıncının resmî programında Lecce - Bologna mücadelesi, 11 Ekim Pazar saat 16.00 için listeleniyor.

LECCE 6 PUANDA, BOLOGNA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Lecce, sezonun ilk beş lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Venezia'yı 2-0, Monza'yı ise 3-2 mağlup eden ev sahibi ekip, bu sonuçlarla 6 puana ulaştı.

Bologna ise ilk beş haftayı 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı. Sezona Domenico Tedesco yönetiminde başlayan takımda teknik direktörlük görevine getirilen Raffaele Palladino, ilk sınavında Torino karşısında bir puan elde etti. Lecce deplasmanı, Bologna için sezonun ilk lig galibiyetini alma fırsatı olacak.

BOLOGNA, LECCE'YE KARŞI 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Serie A'nın resmî maç öncesi verilerine göre Bologna, Lecce ile oynadığı son 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu süreçte rakibine yenilmeyen konuk ekip, serisini sürdürmek istiyor.

Lecce'nin Bologna karşısındaki son galibiyeti, 18 Eylül 2011'de deplasmanda aldığı 2-0'lık sonuç oldu.

VIA DEL MARE'DE BERABERLİKLER ÖNE ÇIKIYOR

İki takımın Lecce'nin ev sahipliğinde oynadığı 25 resmî karşılaşmanın 13'ü beraberlikle sonuçlandı. Kalan maçlarda taraflar altışar galibiyet aldı.

Lecce, Bologna'yı sahasında son olarak 28 Nisan 2007'de Serie B'de 2-1 mağlup etti. Geçen sezon Via del Mare'de oynanan karşılaşma ise 2-2 sona erdi.

BOLOGNA'DA ORSOLINI VE DOVBYK KADRODA

Bologna'nın deplasman kadrosunda Riccardo Orsolini, Artem Dovbyk, Federico Bernardeschi, Nicolò Cambiaghi ve Roberto Piccoli yer alıyor. Savunmada ise Matteo Darmian, Palladino'nun seçenekleri arasında bulunuyor.

Açıklanan liste deplasman kadrosunu gösteriyor. Bu oyuncuların ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, resmî maç kadrolarıyla netleşecek.

LECCE'DE GANDELMAN LİSTEDE, STULIC YOK

Lecce Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco'nun açıkladığı kadroda Omri Gandelman bulunuyor. Hücum hattında Willem Geubbels, Santiago Pierotti ve Konan N'Dri de listede yer alan isimler arasında. Nikola Stulic ise kulübün yayımladığı Bologna maçı kadrosunda bulunmuyor.

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