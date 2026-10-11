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Anasayfa İtalya Serie A Lazio - Monza maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Ekim canlı yayın bilgileri

Lazio - Monza maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Ekim canlı yayın bilgileri

İtalya Serie A’da heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Lazio, sahasında Monza’yı konuk ederken mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler için maçın başlama saati ve yayın bilgileri belli oldu. 11 Ekim 2026 Pazar günü Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. İki takımın Serie A’daki geçmiş karşılaşmalarında Lazio’nun yenilgisiz olması dikkat çekiyor. Monza ise bu kez deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Lazio - Monza maçı nereden izlenir? İşte yayın bilgileri, rekabetteki istatistikler ve maç öncesi ayrıntılar…

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 08:49
Lazio - Monza maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Ekim canlı yayın bilgileri

Lazio - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio, Monza'yı konuk ediyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Lazio, ilk beş haftada topladığı 13 puanla sezona güçlü bir giriş yaptı. Ivan Juric yönetimindeki Monza ise aynı dönemde 4 puan elde etti. İki ekip, milli maç arasının ardından lig mücadelesine Olimpiyat Stadı'nda devam edecek.

LAZIO - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Monza karşılaşması, 11 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Monza'nın resmî takviminde maçın başlangıcı İtalya yerel saatiyle 15.00 olarak belirtiliyor. Türkiye'de karşılaşma saat 16.00'dan itibaren takip edilebilecek.

LAZIO - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise S Sport Plus platformunu kullanabilecek.

LAZIO İLK BEŞ HAFTAYI YENİLGİSİZ GEÇTİ

Lazio, ligde oynadığı ilk beş karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Başkent ekibi bu süreçte yenilgi yaşamadı. Monza ise ilk beş haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı. Konuk ekip, milli maç arasından önce Sassuolo'yu 2-1 yenerek sezonun ilk lig galibiyetini elde etti.

İKİLİ REKABETTE LAZIO'NUN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Lazio ile Monza arasında Serie A'da oynanan altı karşılaşmanın dördünü Lazio kazandı, iki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Monza, bu rekabette henüz lig galibiyeti elde edemedi.

Konuk takımın bu sezonki deplasman performansı da dikkat çekiyor. Monza, ligde dış sahada oynadığı üç maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmaların tamamında gol bulmasına rağmen galibiyete ulaşamadı.

MONZA'NIN 24 KİŞİLİK KADROSU AÇIKLANDI

Monza, teknik direktör Ivan Juric'in Lazio karşılaşması için belirlediği 24 kişilik kadroyu duyurdu. Listede Patrick Cutrone, Andrea Colpani, Gustavo Varela, Dany Mota, Cyril Ngonge ve Michael Folorunsho yer aldı.

Matteo Pessina, Patrick Ciurria, Jan Ziolkowski ve Idrissa Touré ise açıklanan listede bulunmuyor. Deplasman kadrosundaki oyuncuların ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, resmî maç kadrolarıyla netleşecek.

GATTUSO'DAN REHAVET UYARISI

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, karşılaşma öncesinde oyuncularının dikkatli olması gerektiğini vurguladı. ANSA'nın aktardığı açıklamalarda İtalyan çalıştırıcı, kolay görünen bir maçta bile puan almak için güçlü bir Lazio performansına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Gattuso, sıralamadan çok takımının çalışma anlayışına odaklandığını ifade ederek oyuncularından aynı istek ve ciddiyetle devam etmelerini istedi.

LAZİO - MONZA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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