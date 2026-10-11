Juventus, Cagliari engelini geçemedi!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Cagliari, sahasında Juventus'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada taraflar, 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ev sahibi ekip, 20. dakikada Daniel Maldini'nin attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Juventus, aradığı golü 81. dakikada Kolo Muani ile buldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmeyince iki takım da hanesine birer puan yazdırdı.

Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın 64. dakikasında teknik heyetin kararıyla oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Cagliari, puanını 13'e çıkararak ligde 4. sıraya yükseldi. Juventus ise 11 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı.