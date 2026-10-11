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Anasayfa İtalya Serie A Como - Roma maçı yayın bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Como - Roma maçı yayın bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A’da heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Como 1907, sahasında AS Roma’yı konuk ederken mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler için maçın saati ve yayın bilgileri belli oldu. Como - Roma maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 13.30’da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Giuseppe Sinigaglia Stadı’ndaki karşılaşma öncesinde konuk ekibin kalesindeki değişiklik dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan Svilar’ın yerine Gollini görev yapacak. Peki Como - Roma maçı nereden izlenir, Roma’da hangi oyuncular eksik? İşte yayın bilgileri ve maç öncesi detaylar…

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 08:24
Como - Roma maçı yayın bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Como - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Como 1907 ile AS Roma karşı karşıya geliyor. Giuseppe Sinigaglia Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, 11 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

COMO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Como - Roma maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 13.30'da başlayacak. S Sport Plus'ın resmî programında karşılaşma, Serie A'nın 6. hafta mücadelesi olarak yer alıyor.

COMO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital ortamda takip etmek isteyen futbolseverler ise S Sport Plus üzerinden yayına ulaşabilecek.

ROMA'DA SVILAR YOK, GOLLINI GÖREV YAPACAK

Roma'da maç öncesindeki önemli gelişmelerden biri kaleci değişikliği oldu. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, kulübün resmî internet sitesinde yayımlanan açıklamasında sakatlanan Mile Svilar'ın yerine Pierluigi Gollini'nin oynayacağını bildirdi.

Gasperini'nin verdiği bilgilere göre Bryan Cristante ve Konstantinos Koulierakis de Como karşısında görev yapamayacak.

DYBALA, MALEN VE PELLEGRINI DEPLASMAN KADROSUNDA

Roma'nın açıkladığı kadroda Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Donyell Malen ve Matías Soulé yer aldı. Orta sahada Manu Koné, Marten de Roon, Niccolò Pisilli ve Rodrigo Mora da Gasperini'nin seçenekleri arasında bulunuyor.

Açıklanan liste deplasman kadrosunu gösteriyor; oyuncuların kadroda bulunması ilk 11'de başlayacakları anlamına gelmiyor.

GASPERINI'DEN COMO DEĞERLENDİRMESİ

Gasperini, maç öncesinde Fabregas'ın Como'sunu üst sıralar için mücadele eden kaliteli bir ekip olarak değerlendirdi. İtalyan teknik adam, iki takımın da farklı oyun düzenlerine geçebildiğine dikkat çekti.

ROMA'YI YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Como karşılaşması, Roma için yoğun bir maç döneminin başlangıcı olacak. Gasperini, takımının 27 günde dokuz maç oynayacağını belirterek bu süreçte farklı mevkilerde rotasyon yapacağını ifade etti.

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