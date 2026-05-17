Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Udinese-Cremonese maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Udinese-Cremonese maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 37. haftasında Udinese, 1Cremonese ile karşı karşıya geliyor. Topladığı 50 puanla 10. sırada yer alan ve sezonu ilk 10 içerisinde bitirerek prestijli bir kapanış hedefleyen Udinese, evinde kazanarak taraftarına güzel bir veda sunmak istiyor. 31 puanla 18. sırada, yani küme düşme hattının tam içinde yer alan Cremonese ise son hafta öncesi can suyu bulabilmek adına bu zorlu deplasmandan mutlak 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Udinese - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:35
Udinese-Cremonese maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bluenergy Stadium, Serie A'da düşme hattının kaderini tayin edecek en gerilimli maçlardan birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Udinese, teknik direktör Kosta Runjaic yönetiminde harika bir sezon finali sergiliyor. Son haftalarda topladığı puanlarla 50 puana ulaşan ve 10. basamağa kurulan siyah-beyazlılar, son 13 yılın en yüksek puan barajına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Son olarak Cagliari deplasmanından zaferle dönen ve son 7 maçında yakaladığı 2 puanlık harika ortalamayla dikkat çeken Friuli temsilcisi, tamamen stressiz bir yapıda. Cremonese cephesinde ise son iki haftaya girilirken kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Marco Giampaolo yönetiminde oldukça zorlu bir sezon geçiren konuk ekip, geçtiğimiz hafta evinde Pisa'yı 3-0 mağlup ederek adeta hayata döndü ve puanını 31'e yükselterek 18. sırada umutlarını taze tuttu. Üzerindeki tek rakibi Lecce'nin sadece 1 puan gerisinde bulunan konuk ekibin, ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmesi için Udine deplasmanında kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. İşte Udinese-Cremonese maçının detayları!

Udinese-Cremonese MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Udinese-Cremonese maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 21.45'te yapılacak.

Udinese-Cremonese MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lecce maçı TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Udinese-Cremonese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zemura, Karlstrom, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa

Cremonese: Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Golino; Barbieri, Maleh, Grassi, Vandaputte; Bonazzoli, Vardy

G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu
F.Bahçe'ye Greenwood müjdesi!
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Hem VIP şoför hem rüşvet kuryesi! CHP'ye 100 bin dolar kargo poşetiyle geldi | Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba çıktı
F.Bahçe Kadıköy'de prestij peşinde!
Aslan’dan rotasyon!
