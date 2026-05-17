Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Lecce CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo-Lecce CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 37. haftasında Sassuolo, Lecce ile karşı karşıya geliyor. Topladığı 49 puanla 11. sırada yer alan ve ligde herhangi bir iddiası ya da düşme korkusu bulunmayan Sassuolo, taraftarı önünde sezonun son iç saha maçını galibiyetle kapatmak istiyor. 32 puanla 17. sırada, yani ateş hattının tam sınırında yer alan Lecce ise küme düşme kabusundan uzaklaşmak adına bu zorlu deplasmandan mutlak 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Sassuolo - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:35
Mapei Stadyumu, Serie A'da küme düşme düğümünü doğrudan etkileyecek en kritik maçlardan birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Sassuolo, bu sezon istikrarlı ve dirençli bir orta sıra takımı hüviyeti sergileyerek topladığı 49 puanla 11. basamakta oldukça konforlu bir konumda yer alıyor. İki hafta önce evinde AC Milan'ı 2-0 yenerek sükse yapan ancak geçtiğimiz hafta Torino deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen yeşil-siyahlılar, tamamen stressiz ve baskıdan uzak bir oyun sergileyecek. Konuk ekip cephesinde ise son iki haftaya girilirken kelimenin tam anlamıyla kırmızı alarm verilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta evinde Juventus'a karşı çok direnmesine rağmen 1-0 mağlup olan Lecce, 32 puanla 17. sırada, yani küme düşme potasının tam sınırında kalakaldı. Altındaki rakipleriyle arasındaki puan farkı tamamen eriyen güney temsilcisinin, ligde kalmayı son haftaya bırakmadan garantileyebilmesi için deplasmanda kazanmaktan başka çaresi yok. İşte Sassuolo-Lecce maçının detayları!

Sassuolo-Lecce MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Sassuolo-Lecce maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 21.45'te yapılacak.

Sassuolo-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lecce maçı TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sassuolo-Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Lecce: Falcone; Ndaba, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira

