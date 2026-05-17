Haberler İtalya Serie A Roma-Lazio maçı CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma-Lazio maçı CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 37. haftasında AS Roma, ezeli rakibi SS Lazio ile karşı karşıya geliyor. Topladığı 67 puanla 5. sırada yer alan ve 4. sıradaki AC Milan ile aynı puanda bulunarak Şampiyonlar Ligi potasını zorlayan Roma, derbiyi kazanarak devler sahnesi yolunda dev bir adım atmak istiyor. Sezon genelinde beklentilerin uzağında kalarak 51 puanla 9. sırada yer alan Lazio ise bu tarihi derbiyi kazanarak hem taraftarına kendini affettirmeyi hem de rakibinin ilk 4 hayallerine büyük bir darbe indirmeyi hedefliyor. Peki, Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:34
Stadio Olimpico, İtalyan futbolunun en köklü ve en gerilimli rekabeti için kapılarını erken saatlerde açıyor. Ev sahibi, teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde harika bir son düzlük performansı sergiliyor. Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 67'ye yükselten ve ezeli rakibi AC Milan'ı ensesinden yakalayan Roma, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım vizesi alabilmek için adeta ant içmiş durumda. Konuk ekip SS Lazio cephesinde ise oldukça çalkantılı geçen sezonun son büyük meydan okuması yaşanıyor. İtalya Kupası (Coppa Italia) finalinde Inter'e 2-0 boyun eğerek kupayı kaptıran, ligde ise geçtiğimiz hafta yine şampiyon Inter'e 3-0 mağlup olarak ağır yara alan Maurizio Sarri'nin öğrencileri, moralleri tamamen düzeltmek adına bu derbiyi bir fırsat olarak görüyor. İşte Roma-Lazio maçının detayları!

Roma-Lazio MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Roma-Lazio maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 13.00'te yapılacak.

Roma-Lazio MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Lazio maçı TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Roma-Lazio MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Dybala; Malen

Lazio: Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni

